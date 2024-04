Teto de supermercado desaba em Diadema e deixa feridos

Um incidente grave ocorreu nesta segunda-feira (15) em Diadema, no ABC Paulista, quando o teto de um supermercado desabou. Segundo a Defesa Civil, aos menos 11 pessoas ficaram feriadas e nove vítimas tiveram escoriações leves e duas tiveram fraturas. Após a forte chuva que atingiu a região, os funcionários do supermercado haviam realizado uma manutenção no teto pela manhã. A área foi isolada para que a equipe de resgate continue procurando por possíveis vítimas entre os escombros. A situação ainda está sendo acompanhada de perto pelas autoridades locais, e novas informações serão divulgadas conforme o desenrolar dos acontecimentos.

Em nota enviada à Jovem Pan, o Supermercado Riviera disse que a principal preocupação “neste momento é com o bem-estar e a segurança das pessoas afetadas” e informou que estão em contato “com as autoridades competentes, incluindo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, para colaborar com as investigações sobre as causas desse lamentável incidente”. “Nossa equipe está totalmente comprometida em cooperar com as autoridades e empreender todos os esforços para garantir a segurança de nossos clientes e colaboradores. Estamos monitorando de perto a situação e forneceremos mais informações assim que estiverem disponíveis”, dizem em nota. “Reiteramos nosso compromisso com a segurança e a integridade de todos os envolvidos e expressamos nossa solidariedade às vítimas e suas famílias neste momento difícil”, acrescentam.