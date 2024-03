Tiago Abravanel abre o jogo sobre relação com Silvio Santos

Tiago Abravanel falou sobre sua relação com o avô, Silvio Santos, durante o podcast Cara a Cara. Em um desabafo, o cantor e ator admitiu que não é próximo do familiar e que carregou um peso durante muito tempo por fazer parte da família do dono do SBT, pois acreditava que tinha a “responsabilidade de honrar o legado”, e, por isso, deixou de viver e agir como gostaria por medo de como os familiares reagiriam.

“Hoje eu entendo que o meu núcleo familiar é minha mãe, minhas irmãs, meu marido, amigos próximos, que são as pessoas que me conhecem em todos os buracos, que eles estão próximos de mim e trocam comigo”, declarou Tiago.

O ex-BBB fez questão de deixar claro que a falta de proximidade não tem ligação com o fato dele ser gay: “Infelizmente, a gente não tem uma super proximidade por inúmeras circunstâncias que não têm a ver com o fato de eu ser gay. Não tem a ver com isso. Acho que são muitas circunstâncias que fizeram com que o homem que sou hoje não cresceu dentro dessa formação familiar”.

Além de ator e cantor, Abravanel é empresário

Após pouco mais de um mês no confinamento, às vésperas de uma possível estreia no paredão, Tiago apertou o botão de desistência do reality Reprodução/Instagram

Tiago também falou sobre os boatos de que o avô teria “vergonha”. “O povo gosta de falar mal, e falam assim ‘nossa, o Silvio Santos deve ter vergonha de ter um neto desses’. Aí te pergunto: ‘o que será que o Silvio Santos deve ter pelo Tiago Abravanel?’ Então, nem o Tiago Abravanel sabe direito, porque a nossa proximidade não é tanto a ponto de eu saber o que ele gosta em mim e o que ele não gosta em mim”, explicou.

Por fim, Tiago Abravanel confessou que, por muito tempo, falar sobre o assunto era “desesperador”.

“Eu amo meu avô dentro de um imagético e de uma condição de proximidade que não é a proximidade que eu tinha com meu outro avô que já faleceu, que eu saía do colégio ia para a casa dele. Essa construção de relação de avô e neto eu não tive com o Silvio”, declarou.