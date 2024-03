Tiago Leifert fala sobre possível volta à Globo: “Necessidade nenhuma”

Tiago Leifert encerrou o contrato com a Globo em 2021, mas não descarta um retorno à emissora. Em entrevista para Mauricio Meirelles no YouTube, o apresentador falou sobre a possibilidade de retornar para as telinhas com um novo projeto.

“Não vou desaprender. Se eu quiser voltar [para Globo], bato na porta e digo que errei. O The Voice e o BBB já têm gente. Legal, o que sobrou aí? Tem o É de Casa? Vamos embora. O que está sobrando? Programa da manhã? Da noite? Vamos embora”, explicou o apresentador.

O jornalista Tiago Rodrigues de Leifert nasceu em 1980 em São Paulo. Ele se tornou um verdadeiro fenômeno nacional após assumir o comando do reality Big Brother Brasil, antes apresentado por Pedro Bial Reprodução

Nos Estados Unidos, estagiou como jornalista na famosa rede norte-americana de televisão NBC. Retornando ao Brasil, passou a trabalhar como editor e apresentador do programa Vanguarda Mix, na TV Vanguarda, filiada da TV Globo TV Globo/Divulgação

Tiago Leifert começou a carreira na comunicação ainda na adolescência. Aos 16 anos, foi contratado pelo programa Desafio do Galo, onde cobria esportes. Mais tarde, estudou jornalismo e psicologia na Universidade de Miami, EUA TV Globo/Divulgação

Anos depois, se mudou para São Paulo, passou a integrar o elenco do Esporte Espetacular e apresentou o Pro Rad, ambos na TV Globo. Em 2007, foi escalado para cobrir os jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, e, no ano seguinte, os jogos Olímpicos de Pequim TV Globo/Reprodução

Talentoso, rapidamente conquistou espaço na TV. Em 2009, se tornou editor-chefe e apresentador do Globo Esporte São Paulo. Anos depois, o bom humor, profissionalismo e carisma de Leifert renderam a ele diversos prêmios jornalísticos e um programa para chamar de seu: o Central da Copa, onde os jogos da Copa do Mundo na África do sul eram comentados por Tiago e convidados Foto: Reprodução/Twitter

Em 2012, o jornalista aceitou o convite de Boninho e passou a apresentar o The Voice Brasil. No ano seguinte, participou do documentário E o Mundo Enlouqueceu, que fala sobre a trajetória do Corinthians na Copa Libertadores da América e no Mundial de Clubes da FIFA Reprodução

Deixando efetivamente o jornalismo, Tiago Leifert despediu-se do Globo Esporte, em 2015, e passou a compor o elenco de apresentadores de entretenimento da Globo. Durante esse período, fez sucesso comandando o Encontro, durante as férias de Fátima Bernardes, o É de Casa e o The Voice Kids Reprodução/Instagram

Em 2017, estreou nas telas da Globo como apresentador do Big Brother Brasil, substituindo Pedro Bial. Devido ao novo trabalho, deixou o The Voice Kids, que passou a ser apresentado por André Marques. Nesse meio tempo, Leifert também se tornou apresentador do programa Zero1 Reprodução/Twitter

No mesmo ano, Leifert informou a saída da TV Globo. O jornalista revelou que decidiu não renovar o contrato. A previsão era que ele continuasse no comando de alguns programas até dezembro, mas por motivos pessoais, decidiu sair antes Globo/Reprodução

“Chega um momento na vida de todo jovem que ele precisa sair da casa dos pais e encarar o mundo. Na minha vida pessoal eu já, obviamente, passei por esse momento, meus cabelos (ou a ausência deles) não mentem: tenho 41 anos, casado e sou pai. Já na vida profissional… esse momento chegou”, disse o jornalista ao anunciar a saída da emissora TV Globo/Reprodução

Tiago Leifert é casado com a também jornalista Daiana Garbin, com quem tem a pequena Lua. No início de 2022, Leifert anunciou que a filha foi diagnosticada com retinoblastoma, tipo raro de câncer ocular. A pequena está em tratamento Reprodução/Instagram

“Não tem necessidade nenhuma agora, mas se precisar, não desaprendi. Vou continuar sabendo apresentar. Não é porque parei, que desaprendi e fiquei ruim. Se eu quiser voltar, arranjo um projeto, bato na porta e vamos”, finalizou Tiago Leifert.

Tiago Leifert afirma que expulsão de Wanessa do BBB 24 foi justa Tiago Leifert publicou um vídeo no YouTube para falar sobre a polêmica expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24. O apresentador, que comandou o reality show por algumas temporadas, opinou sobre a agressão da cantora contra Davi. O vídeo, inclusive, foi compartilhado pela autora Gloria Perez no Instagram.

“Eu sei que muita gente achou pouco, que não é nada e tem que seguir. Mas, tendo trabalhado lá, o que eu gostaria de oferecer de opinião para as pessoas, para elas pensarem, é do ponto de vista do controle do programa, do efeito borboleta”, começou Tiago Leifert.

“Tudo bem que foi pouquinho, ela deu uma encostadinha no Davi, mas ele estava dormindo e eles não se dão bem. Se ele reage com o susto e dá um chute na cara dela, o que você faz? A gente tem que pensar no que esse tipo de coisa causa”, explicou o ex-Globo.

“Esse tipo de atitude não existe agressãozinha, nem agressão e nem agressão grande. É uma coisa física que pode gerar uma reação que destrói o programa. Como diria o Openheimer, você pode colocar em ignição toda a atmosfera.”

“Ela dá um tapinha de leve, ele dá um chute na cara dela, o Bin Laden vem para defender ela e dá um soco na cara do Davi, e o programa acaba. Você entendeu?”, declarou Tiago Leifert.

“Foi uma atitude dela totalmente irresponsável que não vale nada. Não tem valor nenhum para o programa a não ser causar uma baita dor de cabeça para o Boninho. Então, tem que punir. Eu entendo que é pouco. É a provocação, é o que pode gerar depois. É muito perigoso”, acrescentou o apresentador.