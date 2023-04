Tiago Ramos cita Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, em post enigmático

Após preocupar os fãs ao anunciar seu afastamento das redes sociais, Tiago Ramos voltou a causar na web. Em seus stories no Instagram, o ex-participante de A Fazenda 14 publicou uma foto com o rosto molhado de lágrimas e, na legenda, citou sua ex-namorada, Nadine Gonçalves, mãe de Neymar.

“É, Nadine, essa lágrima vai secar, mas o que aconteceu não. Aguarde…”, escreveu ele. Após o desabafo, Tiago pareceu se arrepender e apagou a publicação. Até o fechamento desta nota, Nadine não havia comentado o post do ex.

Tiago Ramos e Nadine tiveram um relacionamento em 2020. O namoro começou em abril daquele ano. Um mês após o início, eles tiveram o primeiro rompimento, mas reataram pouco tempo depois. Em junho de 2020, o casal protagonizou a primeira briga feia, com direito a vidro quebrado, gritos e xingamentos. Após nova volta, no fim do mesmo ano eles terminaram mais uma vez.

Desde então, houve mais rumores de que eles haviam reatado novamente, em outras ocasiões, mas os dois nunca mais assumiram nada oficialmente.

Desabafo nas redesTiago Ramos assustou os fãs, no início da tarde última quinta-feira (6/4), ao fazer uma publicação avisando que ficará afastado para se cuidar. O ex-Neymãe se despediu dos seguidores e falou sobre a sua depressão.

“É muito difícil ter que deixar vocês hoje. Mas preciso me cuidar e procurar ajuda. Não são as pessoas, sou eu mesmo. É ruim falar disso, mas eu estou quase morrendo. Minha alma chora e meu coração sangra”, começou escrevendo.

O ex-participante de A Fazenda 14 completou afirmando que amava os fãs e que queria muito sair da atual situação em que se encontra. “Eu quero muito ficar bem, mas preciso sair dessa. Amo vocês”, disse ele.

Nos comentários, ele recebeu o apoio de internautas. “Cuide da sua mente, do seu espiritual. Se aproxime de Cristo, te garanto que as coisas vão melhorando. Ele é a saída para todos os males, mas não deixe de procurar um psicólogo, ok? Se cuide, rapaz. Você não é alguém ruim! Deus te abençoe e te cure de todos os males e cuide do seu coração, mente e alma”, falou uma pessoa.

Uma outra disparou: “Oi, meu amor. Estarei aqui orando por você. Te conheço desde que vc era uma criança e sei que vc é um menino de coração bom. Deus é contigo. Se cuida”. Um fã-clube de Tiago Ramos também deixou palavras de carinho. “Fica bem, você sabe que sempre estaremos aqui por você, quando você estiver bem, você volta! Estaremos aqui de braço abertos te esperando, vamos sentir sua falta! Te amo muito”, pontuou.

