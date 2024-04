Juscelino Filho acumula denúncias e segue ministro

Juscelino Filho assumiu o Ministério das Comunicações no final de dezembro de 2022. Sua atuação tem recebido menos destaque do que as denúncias de corrupção reveladas pela imprensa ou pelos órgãos públicos. Seu cargo ficou ameaçado em março do ano passado, mas, após uma conversa com Lula, manteve o posto. Deduz-se que, enquanto o União Brasil respeitar alguns acordos com o governo, Juscelino é intocável.

A última notícia contra o deputado federal do União Brasil maranhense foi o relatório do CGU (Controladoria-Geral da União) afirmar que 80% de uma estrada que seria construída com verba de emenda parlamentar beneficiaria somente suas propriedades e de seus familiares. A Polícia investiga sua participação em uma organização criminosa que pratica desvios de obras do Codevasf na cidade de Vitorino Freire, em que sua irmã é prefeita. Por causa dessa investigação, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de bens do ministro em setembro de 2022.

O primeiro escândalo que frequentou as páginas de política – e relevados após conversa com Lula – foi o uso de um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para ir a um leilão de cavalos de raça. Divulgada mamata, Juscelino disse que devolveu o dinheiro das diárias. Detalhe: apaixonado por cavalos não informou um patrimônio de pelo menos R$ 2,2 milhões em animais ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral)

Qual o problema de nomear o gerente do haras da família e o piloto de seu avião particular para cargos em seu gabinete na Câmara dos Deputados? Os dois funcionários, que continuam empregados pelo suplente de Juscelino, sem funções divulgadas, receberam mais de R$ 1,2 milhão desde 2016. Se o dinheiro é público e as funções são privadas, ele faz o que quer, não é?

O ministro teve compromissos oficiais na China (11 a 15 de abril) e em Las Vegas (entre 16 e 20 de abril de 2023). Recebeu 82 mil reais em diárias. Entretanto, como revelou o Metrópoles, há passagens compradas para o ministro no trajeto Brasília-São Paulo-Las Vegas, nos dias 13 e 14 de abril, quando ele estava na China.

Outra denúncia é o uso de recursos do fundo eleitoral após as eleições, com o MP desaprovando suas contas. Faltou citar sua curiosa questão racial. Em 2014 e 2018 Juscelino se declarou branco à Justiça Eleitoral. Em 2022, virou negro. Letramento racial? Após decisão do STF, candidatos negros tiveram seus votos na última eleição dobrados, para assim receberem uma parte maior dos recursos do Fundo Partidário.

Na Câmara, Juscelino sempre atuou como oposição aos governos petistas. Ele votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016, por exemplo. Mas isso é passado. Afinal, o que importa são os votos do União Brasil no Congresso. Entre os partidos com ministérios, é o menos fiel, com 68% de votos a favor do governo. Entretanto, como tem a segunda maior bancada, ele é o segundo partido mais governista em votos nominais, com mais de 6 mil votos para os projetos de Lula, como mostrou levantamento do Poder360. Enquanto esse quadro permanecer, nada abalará o comando do Ministério das Comunicações.