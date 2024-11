TikTok busca orientação de Elon Musk sobre a nova administração Trump

O CEO do TikTok, Shou Chew, está em busca de orientação de Elon Musk em relação à nova administração de Donald Trump. Essa aproximação ocorre em um contexto de incertezas sobre a possibilidade de o aplicativo ser banido nos Estados Unidos. Chew, junto a outros executivos da ByteDance, acredita que Musk pode ser um recurso valioso para navegar as complexidades políticas que se apresentam. A relação entre Chew e Musk é antiga, e durante suas conversas, eles têm abordado questões ligadas à tecnologia e à política. No entanto, até o momento, não foram discutidas estratégias concretas para garantir a permanência do TikTok no mercado americano. A situação é delicada, e a pressão sobre o aplicativo tem aumentado à medida que a nova administração se prepara para assumir. Musk, que possui um canal direto com o presidente eleito, tem se tornado um ponto de referência para diversos líderes empresariais que buscam conselhos durante essa fase de transição. Sua influência e conexões podem ser cruciais para empresas que enfrentam desafios regulatórios e políticos, como é o caso do TikTok. A ByteDance, controladora do TikTok, está atenta às movimentações políticas e busca maneiras de se adaptar ao novo cenário.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA