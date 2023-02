Tiros em Ilha Amarela e Pernambués preocupam moradores; policiamento é reforçado

Moradores de Ilha Amarela, no Subúrbio Ferroviário, e de Pernambués foram dormir preocupados nessa quinta-feira (23): em ambos os bairros, houve tiros durante a noite. Até então, porém, não houve registro de vítimas.

Próximo a Ilha Amarela, em Plataforma, dois carros com marcas de balas de fogo foram encontrados na Rua Planalto Real. Segundo uma moradora, os disparos foram feitos por volta das 20h, mas não houve troca de tiros.

“Eles vieram colocar terror nos moradores. Foi muito tiro, granada… eu acho que [houve] até teve tiro de bazuca”, contou a mulher, surpresa com o que tinha acontecido. “Planalto Real é uma rua muito tranquila. Por isso que eu escolhi morar aqui”, lamentou-se ela.

Outra moradora, ao ser contatada pela reportagem, logo se afastou. “Deus é mais! Aqui tá tudo monitorado”, exclamou, preocupada.

Com medo de se identificar, um homem disse que acredita ter se tratado de ação da organização criminosa Comando Vermelho (CV), estabelecida no Rio de Janeiro e que tem aliança na Bahia com o Comando da Paz (CP), arquirrival do Bonde do Maluco (BDM).

“Rivalidade”, apontou como motivo o ex-morador. “Eles fizeram uma sincronia”, afirmou indicando que também teriam sido feitos disparos em bairros como Praia Grande e Lobato. “Morei aqui [em Ilha Amarela] 20 anos, e hoje não moro mais”, expôs seu temor.

Em Pernambués, ao que tudo indica, o ocorrido durante a noite dessa quinta-feira, na Avenida São Paulo, foi mais um episódio relacionado ao tráfico de drogas no bairro.

“Tá acontecendo diariamente”, relatou, com discrição, uma moradora que afirmou ter escutado o barulho dos tiros por volta das 22h.

Também assustadas, as demais pessoas que passavam pela avenida diziam não saber ou eram sucintas com as palavras. “Tem só que orar e pedir a Deus”, falou um vendedor.

Policiamento reforçado

De acordo com a Polícia Militar, agentes das 1ª e 14ª Companhias Independentes (CIPM) foram acionados para averiguar as denúncias de disparos de arma de fogo.

Os militares realizaram buscas tanto em Ilha Amarela como em Pernambués, mas nenhum suspeito foi localizado. Por meio de nota, a PM informou, ainda, que o policiamento nas regiões das ocorrências segue reforçado.

No primeiro bairro, a ação policial conta com o apoio das operações Apolo e Gêmeos; da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo); das Rondas Especiais (Rondesp) BTS; e do Grupo de Ações Rápidas e Repressivas Avançadas (Garra). No segundo, recebe o reforço da Rondesp Central.

Escolas e ônibus

Em Pernambués, apesar da baixa frequência nesta sexta-feira, o Colégio Estadual Kleber Pacheco funcionou normalmente, segundo a Secretaria da Educação (SEC).

Quanto aos ônibus, tanto naquele bairro como em Ilha Amarela, os veículos continuam circulando de forma regular, informou o Sindicato dos Rodoviários da Bahia.