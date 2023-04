Tiroteio entre facções deixa dois mortos no bairro do Rio Sena, em Salvador

Um tiroteio no bairro do Rio Sena, no Subúrbio Ferroviário, em Salvador, assustou moradores no início da noite da quarta-feira (19), e deixou dois mortos.

De acordo com um morador, que não quis se identificar, a troca de tiros foi ocasionada por uma briga de facções que atuam no local, e duas pessoas morreram na Rua do Lírio. Vídeos que mostram o barulho circulam nas redes sociais.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h com a denúncia de dois corpos baleados na região do Campo do Bambu. No local, as guarnições não localizaram nenhum corpo.

O policiamento está intensificado na região.