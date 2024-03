Tô Ryca 2: filme terá continuação? Diretor e protagonistas respondem

Tô Ryca 2, filme protagonizado por Samantha Schmütz e Katiuscia Canoro, conquistou o coração do público por apresentar apenas o mais “puro suco do Brasil” e estourou em audiência nos cinemas, gerando receita de R$ 947 mil no final de semana de estreia.

No longa brasileiro, uma estranha de mesmo nome de Selminha (Schmütz) se diz herdeira legítima de sua fortuna. Com isso, os bens dela são congelados e sua única fonte de renda passa a ser 30 reais por dia. Agora, ela precisa voltar às origens e sobreviver em sua nova rotina.

Crítica: com humor, Tô Ryca 2 escancara desigualdade social no Brasil

O longa chegou aos cinemas em fevereiro de 2022 e, desde então, não há mais notícias sobre uma possível continuação. Mas nem tudo é o fim!

Tô Ryca 3? Em Tô Ryca 2, o elenco ganha a adição de Portugal e Castro, que fazem o papel de motorista de Selminha e homônima da protagonista, que pretende roubar toda a herança que ela conquistou em Tô Ryca 1. Mesmo que sejam grandes humoristas, ambos fazem papéis de coadjuvantes na produção, o que pode mudar em um próximo filme.

Pedro Antônio, diretor do longa-metragem, disse ao Metrópoles em 2022 que Rafael e Evelyn podem ter um filme focado neles ainda no universo de Tô Ryca.

“Tô Ryca 2 foi gravado em 2018. O Rafa, que sempre foi um talento, explodiu de uns três anos para cá, com o Porta dos Fundos, o CAT BBB. E, na verdade, o personagem é grande. Tinha uma preocupação de fazer uma dupla onde ambos se sentissem felizes, tanto que a cena extra é dele com a Evelyn. Ele é um personagem que tem tudo para crescer muito no filme três. Eles vieram para ficar. Esse filme tem o privilégio de ter o Rafael e a Evelyn”, explicou Pedro.

Samantha e Katiuscia também estão mais do que dispostas a viver Selminha e Luane na trama. “Eu estou disposta a tudo, meu amor, [um filme] três, quatro, cinco. Enquanto o povo quiser ver Selminha, teremos Selminha”, disse Samantha.

Katiuscia, por sua vez, até já deu a ideia para o enredo de um terceiro filme: “Luane sequestrada e todo dinheiro de Selminha será de resgate”. Tô Ryca 2 será transmitido na Sessão da Tarde, da TV Globo, nesta sexta-feira (8/3).