Toblerone é transferida para Eslováquia e é proibida de se intitular da Suíça

As famosas e caras barras da Toblerone não poderão mais ser chamadas de chocolate suíço. Isso porque, a empresa dona da marca, a Mondelez, anunciou que está transferindo parte da produção dos doces para a Eslováquia.

Com isso, os chocolates feitos no exterior não podem ser chamados de suíço, de acordo com a regra de rotulagem do país. Segundo o UOL, além da intitulação, a embalagem também não poderá mais ter o logotipo de uma montanha suíça e terá de fazer uma genérica.

“O redesenho da embalagem apresenta um logotipo de montanha modernizado e aerodinâmico que se alinha com a estética geométrica e triangular”, explica o porta-voz da Mondalez, Lívia Kolmitz, ao jornal Aargauer Zeitung.

As empresas de alimentos estão enfrentando uma alta inflação de custos, segundo Lívia Kolmitz. Ela explicou que há uma forte onda de crescimento, o que pode aumentar a capacidade em sua unidade de produção em Berna, na Suíça.