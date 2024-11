“Toda vez que canto com Ilê eu saio mais abençoada”, diz Daniela Mercury em comemoração dos 50 anos do bloco

A rainha do Axé Daniela Mercury marcou presença na celebração dos 50 anos do Ilê Aiyê nesta sexta-feira (1º) e comentou sobre sua ligação com o bloco afro. Em entrevista, a cantora comentou sobre a união de compositores baianos que foram inspirados pela musicalidade do bloco e sobre as transformações políticas e sociais que foram proporcionadas pelo Ilê Aiyê.

“Eu me coloquei como porta-voz compositores no começo da minha carreira sou compositora, mas eu achava tão especial a forma como eles compunham. Eu achei que era uma geração de compositores e compositoras com graça, que começaram a fazer diálogos com a percussão e criar temas muito ricos, independentemente deles estarem exaltando os blocos, eles falavam de temas pertinentes, sobre exclusão, afirmação contra o racismo e de transformas completamente originais”, disse Daniela.

A artista falou sobre como foi inspirada também pelo bloco afro: “Aquilo para mim sempre foi uma música, tão política, tão forte, tão importante para a cidade. Ao longo do tempo eu vim fazendo foi me inspirar com as batidas deles. Eu agradeço imensamente porque o Ilê para mim, além de tudo para mim é orixá, então toda vez que eu canto com o Ilê, eu saio mais abençoada”.