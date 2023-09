Torcedor de Corinthians de 16 anos morre após levar choque depois de jogo em São Paulo

Um torcedor do Corinthians identificado como Rafael Suman Brolezi, de apenas 16 anos, morreu na noite de terça-feira, 26, após a partida da equipe contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) e pelo Corinthians. Segundo as autoridades, o jovem teria encostado em um poste de iluminação na Rua Doutor Luiz Ayres, próxima à Avenida Radial Leste, na zona leste da capital paulista, e recebeu uma descarga elétrica. Ainda de acordo com a Polícia Civil, Rafael foi socorrido na UPA Itaquera e transferido para o Hospital Planalto, também em Itaquera, onde morreu. A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e o caso foi registrado como morte suspeita no 24º DP e, posteriormente, encaminhado ao 65º DP, para que o caso seja investigado. Em nota, o Corinthians lamentou a morte do torcedor. “O Corinthians se solidariza aos familiares e amigos, desejando paz e força neste momento de grande dor”, escreveu o clube.

