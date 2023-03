Torcedores do Bahia protestam antes de semifinal do Baiano

Insatisfeitos com o desempenho do Bahia no começo da temporada, um grupo de torcedores realizou um protesto nas mediações da Fonte Nova, na tarde deste sábado (18), antes do jogo contra o Itabuna, válido pela semifinal do Campeonato Baiano.

Uma faixa exibida por eles mandava um recado para o diretor de futebol do clube, Cadu Santoro: “Procura-se Santoro”.

No primeiro jogo da semifinal do Baiano, o Bahia perdeu por 1×0 para o Itabuna e tenta reverter a desvantagem para chegar à final.

O Esquadrão está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, mas foi eliminado na fase de grupos da Copa do Nordeste.

Esse é o segundo protesto feito pela torcida nesse começo de temporada. Antes, já havia ocorrido um outro, no aeroporto de Salvador, após a goleada por 6×0 sofrida diante do Sport, no torneio regional.