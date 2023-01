Jogador da NFL segue em estado grave após parada cardíaca em jogo

Damar Hamlin, do Buffalo Bills, segue em estado grave após um grave incidente no jogo contra o Cincinnati Bengals, pela NFL (Liga de Futebol Americano). O atleta recebeu uma pancada, desabou em campo e precisou ser reanimado ainda dentro de campo, em partida realizada na noite de segunda-feira (2).

“Damar Hamlin passou a noite passada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e permanece hoje em estado crítico no Centro Médico da Universidade de Cincinnati. Somos gratos e agradecidos pela enxurrada de apoio que recebemos até o momento”, informou o clube, em nota no Twitter.

A NFL também emitiu comunicado na tarde desta terça-feira (3), e informou que a partida entre Bills e Bengals não será remarcada para esta semana.

“A NFL continua em contato regular com a equipe médica que está cuidando de Damar Hamlin, e também com os times (Bills e Bengals), além da Associação de Jogadores da NFL. Depois de falar com as duas equipes e a liderança da NFLPA, o Comissário Roger Goodell informou hoje aos clubes que o jogo Bills x Bengals não será retomado esta semana”, afirmou a liga, em nota.

“A NFL não tomou nenhuma decisão sobre o possível recomeço da partida em uma data posterior. A liga não fez nenhuma mudança na semana 18 no calendário da temporada regular. Nós continuaremos disponibilizando informações adicionais assim que estiverem disponíveis”, completou.

Entenda o caso

O incidente aconteceu ainda no primeiro quarto de partida, com o placar em 7 a 3 para o time de Cincinnati. Hamlin, de 24 anos, se chocou com o wide receiver Tee Higgins, dos Bengals. Ele se levantou, e, alguns segundos depois, desabou em campo, desacordado.

O jogador recebeu 10 minutos de atendimento médico no campo, e precisou de massagem cardíaca e desfibrilador até ser reanimado. Hamlin foi retirado de ambulância e levado para o hospital em situação crítica.

Atleta da defesa na posição de safety, Damar Hamlin está em sua segunda temporada na NFL, ambas pelo Buffalo Bills. Inicialmente, a partida foi suspensa e, mais tarde, adiada, sem nova data definida.