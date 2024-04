Torcida de Davi pede perdão a Fernanda após treta do brother com Bia

Após as últimas tretas entre Davi e Beatriz no BBB 24, a torcida do baiano fez um verdadeiro movimento nas redes sociais para se desculpar com Fernanda, com quem a vendedora também teve alguns atritos no reality. Vale destacar que, à época, durante a briga entre as duas sisters, a torcida do motorista de aplicativo ficou do lado de Beatriz.

“Desculpa Fernanda, o tempo todo você esteve certa sobre a ‘Berratriz’”, escreveu um internauta no X (antigo Twitter). “A Loba nunca errou sobre a Bia. Você estava certa, Fernanda”, escreveu outra. “A máscara da Beatriz caiu e a Fernanda sempre esteve certa”, afirmou uma terceira pessoa.

A treta de Bia e Davi começou durante a madrugada dessa terça-feira (9/4), porque o motorista de aplicativo deu uma plaquinha de “egoísta” para a ex-camelô na dinâmica do Sincerão.

A briga começou ainda durante a dinâmica, com a vendedora pedindo ao motorista de carro de aplicativo para não dizer que ela não se importa com a aliada, Alane.

Como resposta, Davi resgatou o alerta que fez a ela sobre a polêmica das bananas, na qual ela recebeu uma punição gravíssima por usar as cacas como peça de roupa. “Para que isso, Bia? Só mostra o quanto você é imatura, infantil!”, disse Davi, que em seguida afirmou que ela não sabe lidar com as situações do jogo.

"Errou feio", avalia irmã de Davi sobre reação de Bia ao Sincerão

Sincerão acaba com bate-boca entre Davi e Bia no BBBB24

Sincerão acaba com bate-boca entre Davi e Bia no BBBB24

“Eu tenho a minha opinião referente a você e isso é normal. Se você não aprender a lidar com isso, lá fora não vai saber lidar com outras opiniões”, completou. E Bia rebateu: ‘Eu sei lidar!’

Em seguida, a sister disse que gostava bastante dele, mas estava mal com toda a situação, diferente dele que confessou estar bem com tudo.

“Não está [mal] porque foi você que começou. Seria incoerente se você estivesse mal. Se começou, tem que ir até o fim”, disse Davi. Após a conversa, eles ainda brigaram diversas vezes durante a tarde de terça-feira (9/4).