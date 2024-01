Vanessa Lopes está sob cuidados médicos após o BBB, diz site

Desde que Vanessa Lopes ainda voltou às redes sociais após apertar o botão da sala e desistir do BBB 24. Entretanto, de acordo com Leo Dias, a família da tiktoker foi atrás de ajuda médica para a filha, que assustou outros participantes e a web com o seu comportamento dentro da casa.

Segundo o jornalista, a Camarote está sob os cuidados médicos e ainda deve levar um tempo para voltar ao Instagram. Além da ausência na internet, Vanessa Lopes não participou das demais dinâmicas dos eliminados do Big Brother Brasil.

Vanessa Lopes desistiu do BBB 24 na última sexta-feira (19/1) e não apareceu nas redes sociais desde então. A criadora de conteúdo gerou uma angústia nos fãs sobre o atual estado de saúde, mas ela está bem e decidiu descansar a imagem juntamente com a família.

Segundo a informação do Notícias da TV, confirmada pelo Metrópoles, a influencer deve se pronunciar, em nota oficial, sobre a saída do reality show ainda nesta semana. Ainda não se sabe se Vanessa Lopes dará as caras ou fará um comunicado escrito.

Desistência de Vanessa Lopes Vanessa Lopes apertou o botão de desistência do BBB24 e deixará o reality global. A tiktoker conversava com outros participantes na sala sobre sua teoria de que todos são atores, quando se levantou e foi até o objeto fixado na parede. Os brothers e sisters tentaram convencê-la a não apertar, mas a tiktoker já tinha tomado sua decisão.

“Eu sei a minha essência, se eu agir por impulso, acabou. Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura… Tá muito estranho aquela porta, alguém falou do Dummie… aquele Dummie pode ser meu”, afirmou a sister enquanto ia em direção ao botão.

Os brothers, então, abraçaram Vanessa e ouviram o desabafo da sister. Nos últimos dias, a brasiliense passou por várias crises que preocuparam o público em relação a sua saúde mental.