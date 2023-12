Tornado fora de época mata seis pessoas nos Estados Unidos

Pelo menos três cidades dos Estados Unidos registraram a passagem de um tornado fora de época, que atingiu o estado do Tennessee, na noite deste sábado (9/12). Seis mortes e dezenas de feridos foram confirmados por causa do fenômeno natural, de acordo com autoridades norte-americanas.

Diversas imagens e vídeos circulam nas redes sociais e registram a passagem do tornado, fenômeno que costuma ser mais comum entre maio e junho.

O prefeito de uma das cidades atingidas, Joe Pitts, lamentou a tragédia. “Esta é uma notícia devastadora, e nossos corações estão partidos pelas famílias daqueles que perderam entes queridos”, afirmou, em comunicado.

O governador do Tennessee, Bill Lee, afirmou que ele e a mulher, Maria, rezam pelas pessoas impactadas pelo tornado. Ele pediu para que todos cidadãos sigam as orientações das autoridades locais.

“Maria e eu estamos rezando por todos os tenessienses que foram impactados pelo tornado que passou pelo estado nesta noite”, escreveu. “Nós lamentamos as vidas perdidas, e pedimos para que todos continuem seguindo as orientações dos oficiais locais e estaduais, enquanto continuamos a monitorar e contabilizar o dano”, completou.