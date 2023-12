Atletas do projeto Esporte Educacional brilham durante II Mostra de Ginástica Rítmica

II Mostra de Ginástica Rítmica (Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Esporte e Lazer, realizou a II Mostra de Ginástica Rítmica no Estação Cidadania na última sexta-feira (08).

O evento consistiu em uma apresentação de encerramento das aulas de Ginástica Rítmica — uma das modalidades esportivas mais procuradas pelos teixeirenses — do ano de 2023 pelo projeto Esporte Educacional.

São inúmeros os benefícios da prática desse esporte, como bem destacou o Ulisses, presente no evento: “minha filha participa do projeto há um ano e meio e vem apresentando bons resultados, tem se desenvolvido melhor na escola e socializando com os amiguinhos. Valorizar o esporte é muito grandioso pois envolve a juventude em uma vida saudável física e mentalmente”.

“Mostramos aos pais todo o aprendizado das nossas ginastinhas. Promover saúde, educação e cidadania é a base de todo o esporte”, disse Sandra Drago, secretária de Esporte e Lazer. “Isso significa investir na formação de cidadãos mais saudáveis, resilientes e socialmente engajados”.

