Torres afirma a Moraes que teve perfil em rede social hackeado e pede cancelamento da conta

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça na gestão de Jair Bolsonaro (PL) 30 de abril de 2024 | 18:46

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça na gestão de Jair Bolsonaro (PL), informou ao STF (Supremo Tribunal Federal) que teve o perfil em uma rede social invadido por hacker e pediu à corte que interceda junto à plataforma digital para que a conta seja cancelada.

Em ofício enviado ao ministro Alexandre de Moraes nesta terça-feira (30), a defesa de Torres disse que “foi surpreendida” com a notícia de que o perfil de Torres foi invadido e suas fotos “alteradas por montagens absolutamente grosseiras”.

Em uma das imagens anexadas ao pedido para exemplificar a invasão do perfil que alega de ter sofrido, Torres é retratado como um médico.

Delegado da Polícia Federal, o ex-ministro chegou a ser preso e é investigado em inquérito sob a relatoria de Moraes por omissão nos ataques do 8 de janeiro —na data, era o titular da Segurança Pública do DF. A PF fez buscas em sua casa e encontrou a “minuta do golpe”, texto que decretaria uma intervenção no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em caso de derrota da Bolsonaro.

Entre as medidas restritivas impostas a Torres para a decretação da liberdade provisória, Moraes proibiu o ex-ministro de usar as redes sociais.

