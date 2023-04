“Tragédia anunciada”, diz testemunha sobre homem que matou a ex

Amigos e familiares de Cristina de Sousa Santos (foto em destaque), 32 anos, assassinada pelo ex-namorado na noite de terça-feira (11/4), relataram que o relacionamento do casal era marcado por brigas. Segundo os parentes, se tratava de uma “tragédia anunciada”.

O crime ocorreu em Planaltina (DF). Uma testemunha chegou a detalhar que Murillo Samuel Muniz de Jesus, 26, se relacionava com a vítima desde 2013, e que o namoro sempre foi conturbado. Explicou que o assassino “tinha um sentimento de posse”, um “ciúme excessivo”, e que os problemas eram frequentes.

Uma amiga explicou que sempre que Cristina tentava terminar o relacionamento, Murillo a ameaçava de morte e a agredia. Depois, prometia mudança, o que nunca acontecia. Na terça, ele marcou de conversar com a ex e acabou atirando contra ela.

Cristina de Sousa Santos levou tiros nos braços, nas pernas e no tórax. A filha da vítima chegou a ligar para a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e informou que o ex-companheiro da mãe estava no endereço da família, armado e ameaçando as duas.

A PMDF informou que o casal discutia na rua quando os policiais chegaram ao endereço informado. Ao se aproximarem, os militares ouviram o autor atirar diversas vezes contra a vítima e dispararam contra ele.

A vítima e o agressor foram levados para o Hospital Regional de Planaltina (HRP), mas Cristiane não resistiu e morreu na madrugada desta quarta-feira (12/4). Baleado pela polícia, o criminoso se encontra em estado gravíssimo.

Criminoso atirou quatro vezes contra a ex-namoradaDivulgação PMDF

Vítima tinha medida protetiva contra o agressorDivulgação PMDF

Com o atirador, os PMs apreenderam uma pistola calibre 765, uma algema de metal e um laudo médico hospitalar. No carro usado pelo assassino para ir até a casa da ex foram encontrados R$ 4,7 mil em espécie.

Cristina tinha medida protetiva contra o suspeito. A 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) investiga o caso.