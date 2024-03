Tragédia das chuvas: com 20 mortes, RJ e ES seguem em alerta vermelho

Uma frente fria que avançou pela região Sudeste provocou grandes volumes de chuvas no Rio de Janeiro e Espírito Santo neste fim de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Entre sexta-feira (22/3) e sábado (23/3), oito pessoas morreram no território fluminense e outras 12 vidas foram perdidas na região capixaba.

O fim de semana continua com alerta vermelho de “grande perigo” para acumulado de chuvas no Rio de Janeiro, Espírito Santo, principalmente, e, também, Minas Gerais. As áreas afetadas podem registrar precipitação de águas bem acima dos 100 milímetros diários, além de grande risco de alagamentos e transbordamento de rios.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) alerta para o risco hidrológico “muito alto” para o Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo, com destaque para os rios Pomba e Muriaé, além das bacias dos rios Itapemirim e Itabapoana. Nessas áreas, alagamentos, enxurradas e inundações dos córregos podem ser detectados ao longo deste domingo (24/3).

O órgão também não descarta a ocorrência de deslizamentos de terra na região metropolitana e serrana do Rio, além do sul do Espírito Santo.

Acumulado de chuva no Rio de Janeiro

Alerta vermelho para chuvas intensas no Sudeste entre 23 e 24 de março de 2024 Inmet

Mimoso do Sul (ES)

Cidade de Mimoso do Sul (ES) foi uma das mais atingidas pelas chuvas Corpo de Bombeiros

chuvas mimoso

Ruas de Mimoso do Sul (ES) foram tomadas pelas águas Reprodução / Redes sociais

Tragedia Rio de janeiro – chuvas – Os bombeiros militares do CBMERJ resgataram uma criança com vida nos escombros de uma edificação residencial que desabou por conta das fortes chuvas que atingiram o bairro Independência, em Petrópolis

Os bombeiros militares do CBMERJ resgataram uma criança com vida nos escombros de uma edificação residencial que desabou por conta das fortes chuvas que atingiram o bairro Independência, em Petrópolis CBMERJ

Mimoso do Sul

Região de Mimoso do Sul (ES) teve vários pontos de alagamentos Corpo de Bombeiros

Rio de Janeiro A Defesa Civil do Rio confirmou oito óbitos, sendo quatro vítimas em Petrópolis, duas em Teresópolis, uma em Arraial do Cabo e uma em Duque de Caxias. Não há desaparecidos no território fluminense.

A região serrana fluminense é a mais atingida pelas chuvas das últimas horas. Até as 16h deste sábado, Petrópolis registrou 258 milímetros de chuva nas últimas 24h, seguido por Campos dos Goytacazes (246,6), Teresópolis (220) e Nova Friburgo (168,2).

O Cemaden do Rio alerta que as regiões norte e noroeste do estado estão sob alerta vermelho para risco alto de eventos meteorológicos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou com o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), sobre a situação no estado e informou que a Defesa Civil Nacional está à disposição do governo estadual.

À noite, Lula usou as redes sociais para lamentar e se solidarizar com as famílias das vítimas da tragédia.

“O governo federal se solidariza com as famílias afetadas e com as vidas perdidas e está em contato constante com os governos estaduais e municipais para proteger, prevenir e reparar os danos das enchentes”, escreveu o petista na rede social X, antigo Twitter.

A previsão do Inmet para a cidade do Rio de Janeiro, para este domingo (24/3), é de chuva ao longo de todo o dia. A temperatura deve variar de 22ºC a 26ºC, com possibilidade de pouca incidência solar durante o período da tarde.

Espírito Santo A Defesa Civil capixaba confirmou 12 mortos, principalmente em Mimoso do Sul. A informação foi passada ao Metrópoles na noite de sábado.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), esteve em Mimoso do Sul neste sábado. O político informou que a comunicação com a cidade está comprometida, mas o governo tem trabalhado para recompor a energia elétrica na região.

O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, conversou com o governador capixaba e manifestou, em nome do presidente Lula, solidariedade às vítimas da chuva. O político também informou que a Defesa Civil Nacional está à disposição do estado.

O último boletim divulgado pela Defesa Civil aponta que Bom Jesus do Norte é o município com maior índice de chuvas acumuladas nas últimas 24h, foram 304,6 milímetros. Em segundo lugar aparece Mimoso do Sul (220), Muniz Freire (175,4) e Rio Novo do Sul (161,4).

Até o momento, há 1.200 pessoas desalojadas, sendo 1.000 em Vargem Alta e 200 em Guaçuí.

A previsão do Inmet para Vitória, capital do Espírito Santo, é de muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas ao longo deste domingo. Os termômetros devem ficar entre 24ºC e 30ºC.