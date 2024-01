Transformando Sonhos em realidade, saiba como mudar de vida através da Educação Financeira

Foi assim, que Flávia Alves, mineira natural de Belo Horizonte/MG, alcançou a Liberdade e Independência Financeira Empreendendo no Mercado de Capitais e na DSOP metodologia revolucionária com o maior Ecossistema de Educação Financeira do Brasil.

Atualmente ouve-se falar mais sobre educação financeira, mas este ainda não é um assunto que recebe a atenção merecida. Segundo um levantamento realizado pelo Serasa em maio de 2023, o Brasil contava com 71,90 milhões de pessoas em situação de inadimplência, ou seja, pessoas ou empresas que não conseguem pagar suas contas. Mas, além de estar com pagamentos atrasados, essa parcela da população também deixa de viver de maneira tranquila, de realizar sonhos e conquistar objetivos. E pior trazendo muitos transtornos emocionais e psicológicos as pessoas e familiares, tornando-se muitas vezes um problema crônico que afeta a todas as áreas da vida da pessoa em crise financeira.

A Educadora, Terapeuta do Comportamento Financeiro e Investidora, Flávia Alves, afirma que, “é urgente a necessidade de instruir a população no que tange à correta administração do dinheiro. As pessoas usam o dinheiro, mas não sabem como lidar com o recurso para uma melhor qualidade de vida”, segundo a especialista, nessa circunstância a educação financeira é libertadora, e essa liberdade passa pela sua própria experiência de vida a partir do momento que tem se consciência da necessidade de mudança de padrões que limitam, como crenças limitantes e sabotadores com relação ao dinheiro, à riqueza, a prosperidade e a abundância.

Muitas pessoas passam a vida repetindo padrões de Escassez trazidas de geração a geração. Havendo a necessidade urgente de quebra desse Padrões que tanto mal traz para a Vida do Brasileiro.

Flávia Alves inova em sua Proposta de Trabalho se diferenciando dos demais Educadores Financeiros do Mercado, por sua Visão Empreendedora, e parcerias firmadas com o objetivo de Transformar Vidas de forma Sustentável.

Em suas Mentorias e Terapias, ela aplica ferramentas/Games de Autoconhecimento e Desenvolvimento Humano para acessar e ressignificar as crenças limitantes de escassez, fortalecendo as Crenças Positivas da Prosperidade e Abundância, proporcionando ao indivíduo que volte a Sonhar, se organize financeiramente a partir do momento que se identifica o Eu Financeiro, trabalhe o Modelo mental financeiro cocriando uma nova realidade de vida.

Flávia é formada em Engenharia Industrial Mecânica com ênfase em Mecatrônica e passou 20 anos trabalhando no mundo corporativo, período em que teve de lidar com alto nível de estresse, e que teve como resultado a antecipação de sua aposentadoria por questões de saúde em 2019. “Durante minha vida no mundo corporativo predominantemente masculino, sempre tinha que provar minha competência e valor em um ambiente quase sempre hostil”, lembra. Mas quando esse momento de se desligar do mundo corporativo chegou, Flávia estava preparada. Por ter passado por privações financeiras em sua juventude e enfrentado falta de recursos até mesmo para se alimentar na faculdade, após se formar, ela quitou as dívidas em atraso com a Universidade e passou a guardar 10% de seu salário.

Posteriormente, passou a poupar mensalmente 15% de todo seu rendimento mensal líquido, e desta forma quando chegou o momento de sair de seu emprego em 2019, mesmo com incertezas, ela tinha a possibilidade de fazer uma transição de Carreira e começar a trabalhar para ela mesma, colocando os recursos provenientes da rescisão somados a tudo que havia poupado. “O ‘Ciclo da Vitória Financeira’ começa por se respeitar o dinheiro que se ganha e poupar antes de gastar, sempre priorizando os sonhos e necessidades”, afirma. Enquanto mulher intuitiva e de fé, Flávia conta que pediu direcionamento divino e que recebeu. “Chegou no meu e-mail a propaganda de um curso de MBA em Investimentos e Private Banking – IBMEC, para mim aquele era o sinal, a direção de Deus para mim”, afirma. Após alguns meses de curso, ela decidiu empreender no Mercado de Capitais com Estratégia de viver de Renda. Desta forma, criou uma Carteira Previdenciária pautada em Fundos Imobiliários e Ações pagadoras de dividendos. Neste processo, Flávia teve de lidar com críticas e desconfiança de familiares, mas não desanimou. Após um ano, com aportes mensais e reinvestimentos, sua Carteira Previdenciária já gerava frutos e os juros compostos estavam trabalhando a seu favor. Hoje, 5 anos depois, essa é a fonte que mantém seu padrão de vida e Flávia tem toda a liberdade para trabalhar com o que ama, “estou alinhada com meu propósito de alma, que é levar Educação Financeira às pessoas, através das mídias sociais, palestras e workshops”.

Apoiando na construção de um mundo melhor, onde as pessoas possam conquistar autonomia financeira através da Educação Financeira pautada em uma metodologia cientifica DSOP, Responsabilidade, Sustentabilidade e Inteligência Espiritual.

Flávia Alves é Membro da Associação Brasileira de Profissionais de educação Financeira – ABEFIN

Sócia Executiva da DSOP – Educadora e Terapeuta do Comportamento Financeira

Empresária da Alves Investimentos – @ad.investimentos

Empreendedora do Mercado de Capitais – Investidora de Ativos na B3

Colunista da Revista – Maitê Brusman

Coautora do Livro – ENRIQUEÇA A MENTE – O CAMINHO PARA O SEU CRESCIMENTO

Nome: Flávia Alves

Profissão: Especialista Financeira atua como Educadora e Terapeuta do Comportamento Financeiro, Sócia Executiva da DSOP, Colunista, Escritora, Palestrante e Empreendedora no Mercado de Capitais, Líder de Equipe da FARMASI Brasil e Líder do Mulher de Negócios em Jundiai/SP.

Cidade: Jundiaí/SP

‘O caminho que nos leva a uma vida Próspera e Abundante não tem atalhos. Seu grau de sucesso depende do quanto você quer se dedicar, e mudar seu modo de pensar, sentir e agir. Essa mudança refletirá em seus resultados financeiros.’