Transporte de carga entre Europa e China registra volume recorde

Segundo empresa ferroviária chinesa, foram 1.443 viagens de trem com 5,9 milhões m³ em mercadorias

Porto de Manzhouli, localizado na região Nordeste da China Li Fachun/Xinhua

6.abr.2024



Os portos de Manzhouli, Suifenhe e Tongjiang, na região nordeste da China, registraram mais de 1.400 viagens de trens de carga entre a China e a Europa no 1º trimestre deste ano, informou a China Railway Harbin Group Co., Ltd.

Durante o período, os 3 portos do corredor leste do serviço de trens de carga China-Europa movimentaram 1.443 viagens com 151 mil TEUs (unidades equivalentes a 20 pés), ou 5,9 milhões de m³ de mercadorias, números maiores em 7,6% e 6,9% do que em 2022 e 2023, respectivamente, e atingindo um recorde histórico para o período.

Durante o 1º trimestre, também foi lançada uma rota ferroviária direta que liga o porto de Manzhouli com a Holanda.

O corredor leste do serviço de trens de carga China-Europa conecta mais de 60 cidades chinesas a 14 países europeus, transportando mercadorias, incluindo produtos mecânicos e elétricos, produtos de mercearia e produtos agrícolas.

O serviço de trens de carga China-Europa tem 3 corredores principais, quais sejam, corredores leste, oeste e centro.

Com informações de Xinhua.