Travessia: Brisa e Ari trocam farpas, Helô desmascara Moretti e Guida surta

31/03/2023 20:34

Guida (Alessandra Negrini) já está dando alguns sinais da síndrome de Münchausen na novela das nove da Globo. No início de Travessia, seria Chiara (Jade Picon), quem desenvolveria a doença na trama escrita por Gloria Perez.

Esta era a informação que constava na sinopse de Travessia e que seria vivenciada pela filha de Guerra. Acontece que Gloria Perez não desistiu de abordar essa condição, onde resolveu apenas transferir para outra personagem.

