Travessia: Chiara revolta Ari ao abandoná-lo para viajar sozinha

Mostrando que não está “caidinha” por Ari (Chay Suede), Chiara (Jade Picon) passará a mostrar que se coloca em primeiro lugar na trama escrita por Gloria Perez. Isso porque a patricinha não ligará em deixar o amado passar o fim de ano distante dela em Travessia e viajará para a casa da amiga em Angra dos Reis.

Cansada do imbróglio envolvendo a guarda de Tonho (Vicente Alvite), Chiara acionará o sinal de alerta, deixando Ari em choque nos próximos capítulos da novela, de acordo com o resumo divulgado no site oficial da novela no Gshow.

