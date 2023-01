Travessia: Guida inicia plano diabólico para fazer Moretti ser preso

A personagem de Alessandra Negrini irá se aliar a Sara para descobrir tudo sobre o passado do empresário 18/01/2023 8:56, atualizado 18/01/2023 8:56

Nos próximos capítulos de Travessia, Guida (Alessandra Negrini) está decidida a se vingar de Moretti (Rodrigo Lombardi) devido aos anos que foi enganada pelo ricaço enquanto estava casada com ele.

Após se aliar a Sara (Isabelle Nassar), disposta a encontrar a filha desaparecida do empresário com Débora (Grazi Massafera), que trata-se de Chiara (Jade Picon), a irmã de Leonor (Vanessa Giácomo) decidirá se aproximar de Guerra (Humberto Martins).

