Três looks para voltar à realidade

O Carnaval passou! Não existem mais desculpas para adiar o início do ano. É encarar com energias renovadas a volta à rotina. Mas isso não precisa ser um peso e a moda pode ajudar nesta tarefa. Investir em looks criativos pode melhorar o ânimo e injetar mais cor ao ambiente de trabalho, respeitando o dress code do local onde se exerce a profissão. A dica é usar as estampas, o color blocking e os acessórios como elementos importantes para deixar o visual nada óbvio. A sobreposição é um aliado fashion, pode ser um colete oversize, ou mesmo sair da mesmice usando por baixo do vestido um body ou blusa de mangas bufantes. O melhor de tudo é que esses itens já podem estar no seu guarda-roupa, basta dar uma olhada com mais calma e começar a experimentar a usar tudo que você tem de uma forma diferente. Vem conferir nossas ideias e se inspirar!

Renovada

Variar o animal print apostando em uma zebra em tons terrosos traz um ar renovado. Os acessórios dourados e bolsa magenta (cor de 2023) arrematam tudo com estilo.

Mais cor

O efeito de blocos de cor ajuda a construir um visual de impacto.Verde e rosa é uma combinação cheia de alegria e a camisa azul claro equilibra os tons.

Passo adiante

O segredo para usar uma outra peça por baixo do vestido é que ela não crie muito volume. Por isso, lançamos mão do body estampado, ele fica justo no corpo e suas mangas bufantes se destacam.

FICHA TÉCNICA:

Fotos: Caio Diniz (@caiodiniz1)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza: Tom Moreira (@tom.moreiramakeup) do Salão Sá Marina (@salaosamarina)

Modelo:Luiza Argolo(@luliargolo) da 40 Graus Bahia (@40grausbahia)

Todas as peças são da Abx Contempo (@abxcontempo)