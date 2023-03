Três pessoas são baleadas durante tiroteio em festa paredão em Salvador

Ao menos duas pessoas foram baleadas durante um tiroteio entre policiais e civis armados durante uma festa paredão no bairro da Capelinha, em Salvador. O caso aconteceu no final da tarde de domingo (19), na região da Baixa do Cacau.

De acordo com a Polícia Militar, um casal foi atingido por disparos de arma de fogo na Rua Mamorana, após os policiais serem acionados na região e serem recebidos com tiros. Além deles, uma idosa de 60 anos teria sido atingida dentro de casa, segundo informações da TV Bahia.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. O casal, no entanto, chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde receberam atendimento médico. A idosa, que foi atingida na mão, se recupera em casa, segundo a TV.

A PM informou ainda que revidou após os agentes serem recebidos com tiros e que, no lugar do evento, localizaram uma submetralhadora artesanal, um revólver com numeração raspada e 10 porções de cocaína, que foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.