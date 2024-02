Três pessoas são presas por suspeita de ajudar fugitivos de presídio em Mossoró

Três indivíduos foram detidos em flagrante sob a acusação de terem facilitado a fuga de detentos do presídio de segurança máxima em Mossoró (RN). As prisões foram realizadas na divisa entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. Os suspeitos foram presos em flagrante com armas e drogas. Um carro também foi apreendido. O presídio federal de Mossoró testemunhou sua primeira fuga na história do sistema prisional federal, quando dois presos conseguiram escapar através de uma luminária na cela. Os fugitivos, identificados como Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, são suspeitos de terem conexões com a facção criminosa Comando Vermelho, no Acre.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou nesta semana o envio de 100 agentes da Força Nacional para auxiliar nas buscas. Com o reforço, cerca de 500 profissionais estão envolvidos nas operações para encontrar os dois fugitivos, incluindo a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as polícias locais. A força-tarefa acredita que os detentos ainda estejam em uma região próxima à penitenciária. Esta quinta-feira marca o nono dia de buscas pelo dois presidiários. Na semana passada, os fugitivos invadiram uma casa na zona rural de Mossoró, levaram comida, sapatos e roupas. Na última sexta-feira, 16, eles fizeram uma família de refém e roubaram dois celulares.

