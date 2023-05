Trio acusado de furtar casa e clínica odontológica em Itapetinga é preso

Três homens suspeitos de participar do furto a uma casa e a uma clínica odontológica foram presos na manhã desta terça-feira (16), no bairro Nova Itapetinga, em Itapetinga, na Bahia.

Segundo a polícia, o trio foi flagrado menos de 24h depois do crime, que aconteceu ontem. Dois notebooks, três celulares, um relógio, um gravador digital, uma bateria externa, um estojo, 100 gramas de maconha e quatro cartões bancários foram apreendidos com os suspeitos, localizados por uma equipe da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

trio foi autuado por furto e está à disposição da Justiça, aguardando pela audiência de custódia. A droga foi encaminhada à perícia e os eletrônicos recuperados serão devolvidos aos proprietários.