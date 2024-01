Trump confunde Haley com Pelosi em fala sobre 6 de Janeiro

Republicano parecia querer culpar a ex-presidente da Câmara pelos ataques ao Capitólio, mas falou o nome da pré-candidata nas primárias, que ironizou a declaração

Donald Trump (foto) também concorre nas primárias do partido Republicano Reprodução/ Wikimedia Commons – 10.fev.2011

PODER360 21.jan.2024 (domingo) – 18h16



O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump cometeu uma gafe na 6ª feira (20.jan.2024) ao dizer que a candidata às eleições primárias pelo Partido Republicano Nikki Haley tem responsabilidade nos ataques ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Ela nunca ocupou um cargo no Congresso norte-americano.

O político disse que o seu governo ofereceu um reforço de 10.000 agentes de segurança para proteger o local, mas ela não aceitou. Ele parece ter confundido a adversária com Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara norte-americana, normalmente indicada por Trump como culpada pelos atos extremistas.

“Vocês sabiam que eles destruíram todas as informações, todas as evidências […] tudo isso, por muitas coisas”, declarou o ex-presidente. Também disse que “Nikki Haley era responsável pela segurança [do Congresso]”. A fala se deu em um discurso em New Hampshire.

Assista, em inglês (26s):

He also confuses Nikki Haley with Nancy Pelosi. Now exactly who is too old to be President? The guy made not one reference confusing the two, but a few. But he is qualified to run, right??? and if elected be the OLDEST ever elected? Geez, the Trump world is Hypocriteland pic.twitter.com/8HjjXnKHep

— The GOP has no spine (@BriansLOMT) January 20, 2024

Mesmo que o republicano tivesse citado Pelosi no lugar de Haley, sua fala estaria imprecisa. A segurança do Legislativo dos EUA é realizada pelo Conselho de Polícia do Capitólio, responsável por supervisionar a guarda legislativa local e aprovar os pedidos de assistência ao exército.

Donald Trump também é candidato presidencial nas primárias do partido Republicano. Ele é associado aos ataques, já que parte das pessoas que foram ao Capitólio no 6 de Janeiro eram seus apoiadores. Sua estratégia é jogar a culpa para Pelosi, que comandava o Congresso no período.

Nikki Haley reagiu com ironia à declaração do adversário e aproveitou a oportunidade para vendê-lo como um candidato inapto a assumir a Casa Branca. “Quando você lida com as pressões de uma Presidência, não podemos ter outra pessoa que questionemos se está mentalmente apta para fazer isso”, disse também em New Hampshire.

A candidata tenta usar a idade mais avançada de Trump, 77 anos, contra ele. É a mesma estratégia que opositores do atual presidente Joe Biden, 81 anos, usam em busca de descredibilizar sua gestão.

Se vencer a eleição, Trump assumirá a Presidência com 78 anos. Biden assumiu com a mesma idade, tonando-se o presidente mais velho a tomar posse.

Haley tem 52 anos. Já foi governadora do Estado da Califórnia e embaixadora dos Estados Unidos na ONU (Organização das Nações Unidas). Leia mais sobre o perfil dela nesta reportagem.

CALENDÁRIO DAS ELEIÇÕES As eleições presidenciais nos Estados Unidos serão realizadas em 5 de novembro de 2024. Antes, os candidatos precisam enfrentar seus colegas de partidos nas eleições primárias para que os escolhidos entrem na disputa oficial pelo Executivo.

