Trump diz que, se eleito, vai libertar preso condenado por tráfico

Trump participou da convenção nacional do Partido Libertário no sábado (25.mai.2024) em busca de apoio Reprodução/Flickr – 13.jan.2021

PODER360 26.mai.2024 (domingo) – 15h51



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai libertar o norte-americano Ross Ulbricht, que está preso há 11 anos por fundar um site que vendia drogas. A declaração foi dada durante a convenção nacional do Partido Libertário no sábado (25.mai.2024). As informações são da agência de notícias AFP.

O candidato do partido Republicano à Presidência dos EUA participou da convenção nacional do Partido Libertário, em busca de apoio. Em seu discurso, o ex-presidente disse que vai nomear integrantes do partido para o seu governo.

“Se votarem em mim, no 1º dia eu comutarei a sentença de Ross Ulbricht”, disse. Na linguagem jurídica, comutar uma sentença significa substituir a pena atual por uma outra mais branda.

Ross Ulbricht é o criador do site Silk Road, especializado em venda on-line de drogas. Ulbricht foi condenado a prisão perpétua. Ele está preso desde 2013. A plataforma foi responsável por vender mais de US$ 200 milhões em entorpecentes para usuários do mundo todo.

O site era ancorado na dark web. As operações permitiam que os usuários usassem documentos falsos e pagassem em bitcoin. Para os libertários, a prisão contraria os princípios de livre mercado.

ELEIÇÕES NOS EUA Trump aceitou o convite do presidente dos EUA, Joe Biden, para participar de 2 debates eleitorais. O democrata busca a reeleição, enquanto o republicano tenta voltar à Casa Branca.

