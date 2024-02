Trump e Biden empatam em disputa eleitoral nos EUA, diz AtlasIntel

Pesquisa mostra vantagem de apenas 1,6% do pré-candidato republicano contra o atual presidente democrata

O ex-presidente dos EUA Donald Trump (esq.) e o presidente Joe Biden (dir.) devem concorrer à Casa Branca em eleições marcadas para 5 de novembro Tia Dufour/Casa Branca e Adam Schultz/Campanha de Joe Biden

PODER360 10.fev.2024 (sábado) – 11h41



O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o presidente Joe Biden aparecem tecnicamente empatados na corrida eleitoral para a Casa Branca em pesquisa realizada pela AtlasIntel e divulgada na 6ª feira (9.fev.2024). O pré-candidato republicano registrou 43,9% das intenções de voto, contra 42,3% do democrata. O pleito está marcado para 5 de novembro.

O levantamento coletou respostas de 1.637 pessoas de 2 a 7 de fevereiro em formulário pela internet. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Eis a íntegra da pesquisa (PDF – 8 MB).

Há ainda 5,2% que manifestaram preferência pelo independente Robert Kennedy Jr., sobrinho do ex-presidente John F. Kennedy. Ele anunciou que sairia do Partido Democrata em outubro de 2023.

Enquanto Trump é visto pelos entrevistados como mais qualificado para lidar com questões como economia e combate à imigração ilegal, Biden é considerado mais apto em temas sociais, como educação e saúde, e ambientais.

O desempenho do governo Biden foi considerado “ruim/péssimo” por 50,5% dos entrevistados. Outros 16,4% classificaram como “regular”, 32,6% como “excelente/bom” e 0,2% não souberam responder.

Ao mesmo tempo, 52,4% disseram que Trump deveria ser impedido de concorrer devido à invasão do Congresso dos EUA, em 6 de janeiro de 2021. Já 48,5% acreditam que os processos judiciais contra o ex-presidente são resultado de uma “perseguição política”.

A candidatura do ex-presidente ainda não foi formalizada pelo Partido Republicano. Trump disputa prévias eleitorais com Nikki Haley. Ela foi embaixadora dos EUA na ONU (Organização das Nações Unidas) durante o governo Trump (de 2017 a 2018) e governadora do Estado da Carolina do Sul (de 2011 a 2017).

No cenário que Haley concorre com Biden, a ex-governadora recebeu 23% das intenções de voto e o presidente, 41%.

Da mesma foram, Biden também não foi oficializado candidato pelo Partido Democrata, embora a tendência é que ele concorra à reeleição. A AtlasIntel testou um cenário em que a ex-primeira-dama Michelle Obama disputa a Presidência. No levantamento, ela venceu Trump com 41,6% dos votos, ante 39% do rival.

