Turquia realiza ataques aéreos no norte do Iraque e na Síria

País conduziu ataques a nações no sábado (23.dez); alvos eram as bases do partido ilegal Curdo

Partido atacado reivindica Estado Curdo por meio da luta armada Divulgação/DoC – 13.mai.2023

PODER360 24.dez.2023 (domingo) – 23h42



A Força Aérea turca realizou ataques no norte do Iraque e na Síria no sábado (23.dez.2023). Segundo o Ministério da Defesa da Turquia, 29 alvos do PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão, na sigla em curdo) foram destruídos.

O ministério disse que os alvos incluíram bases, abrigos e instalações petrolíferas que “se acredita serem usadas por militantes do PKK”. O partido é ilegal na Turquia. Criada em 1984, a organização política reivindica a criação de um Estado Curdo autônomo por meio da luta armada.

Além dos ataques aéreos, 12 soldados turcos e 16 militantes curdos foram mortos no norte do Iraque em um conflito na 6ª feira (22.dez.2023) e no sábado (23.dez), de acordo com o Ministério da Defesa da Turquia.