TV Brasil transmite dois jogos da LBF neste final de semana

A TV Brasil exibe, ao vivo, duas partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa) neste final de semana: Corinthians x Sesi Araraquara nesta sexta-feira (10), às 21h; e Corinthians x AD Santo André, neste domingo (12), às 11h. Os confrontos entre as equipes paulistas valem pelo 2° turno da competição e serão disputados no ginásio poliesportivo Wlamir Marques, no Parque São Jorge, em São Paulo.

Participam da LBF neste ano 11 clubes e a TV Brasil é a única emissora em sinal aberto que transmite o campeonato.

Na primeira fase, todos os times já tiveram confrontos diretos. Nos duelos anteriores, as meninas do Corinthians entraram em quadra como visitantes e foram derrotadas. O Sesi Araraquara venceu as alvinegras por 81 a 60, enquanto a AD Santo André ganhou das rivais pelo placar de 86 a 81.

A transmissão da Liga faz parte da estratégia da TV Brasil de intensificar a presença do esporte na sua programação. Além da LBF, o canal público também transmite a Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e a Série B do Campeonato Brasileiro.

Sobre a competição

Essa é a 13ª edição do torneio, criado em 2010. A LBF Caixa 2024 conta com um número recorde de clubes participantes. Os times são AD Santo André-SP, Bax Catanduva-SP, Corinthians-SP, Ituano-SP, Ponta Grossa Basquete/Curso ASB-PR, Sampaio Basquete-MA, Pontz São José Basketball-SP, SESI Araraquara-SP, Sodiê Mesquita-RJ, Unimed Campinas Basquete-SP e Unisociesc Blumenau-SC.

Na LBF, todos os times jogam entre si em turno e returno, totalizando 110 partidas na primeira fase. Os oito melhores colocados classificam-se aos playoffs, com séries melhores de três jogos nas quartas de final e semifinais, subindo para até cinco partidas na série final e decisiva. Em 2023, o campeão foi o Sesi Araraquara.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica.

Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa) 2024 na TV Brasil

Sexta-feira, dia 10/5, às 21h – Corinthians x Sesi Araraquara

Domingo, dia 12/5, 11h – Corinthians x AD Santo André