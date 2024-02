TV Globo toma atitude após atraso no pagamento de figurantes

Depois da coluna Fábia Oliveira noticiar que figurantes da TV Globo estavam reclamando da falta de pagamento, esta jornalista descobriu que a emissora vai arcar com os custos deixados pela agência Pool, empresa terceirizada que não estava honrando com os compromissos da prestação de serviço.

De acordo com uma mensagem que a coluna teve acesso com exclusividade, uma das produtoras garante que todos os valores devidos ficarão a cargo do canal carioca. “Lamentamos muito por isso, mas, diante das dificuldades que a empresa vem atravessando desde a pandemia, tornou se inviável seguir”, dizia parte do comunicado enviado aos figurantes.

“Está oficializado o desligamento da agência Pool da Rede Globo. É importante ressaltar que a equipe Pool é muito grata a todos vocês pelos diversos trabalhos prestados antigos ou recentes. Ainda não temos uma previsão de datas, pois está sendo iniciado um levamento de tudo que está pendente para que, seja enviado o quanto antes para a emissora”, continuaram no texto de despedida.

Esta colunista já havia contado em primeira mão que a Pool estava de “aviso prévio”, deixando a Globo até o fim deste mês. Ainda de acordo com a fonte, existem colaboradores que estão sem receber e os valores chegam a passar de R$ 1.500. Uma fonte comentou que a agência demora 40 dias para pagar, o que é um tempo exorbitante se comparada as outras duas, Estellar e Elenco, também responsáveis por contratar figuração.

Anteriormente, Hugo Gross, responsável pelo Sindicatos dos Artistas (Sated-RJ), explicou com exclusividade que uma reunião está marcada para debater o assunto no próximo dia 22. “Nós temos sempre reclamações de maus tratos, reclamações de alimento diferenciado [do artista e] dos figurantes. O figurante faz parte da nossa categoria e ele tem que ser respeitado, sim”, destacou.

Sobre a Pool, em específico, Gross esclareceu: “A Pool está tendo várias reclamações. E essa agência, dito pelos figurantes, não está pagando corretamente a figuração. Atrasaram e a agência passou para o figurante que quem não estava pagando era a TV Globo. Prontamente levantei essa informação e, assim, dito pela TV Globo, a informação está errada, que a agência de figuração é que não estava repassando devidamente para os figurantes”.

Hugo Gross concluiu a conversa afirmando que o Sated-RJ está disponível para ajudar e resolver esse tipo de demanda. “Que eles rescindiram o contrato justamente. O sindicato está aí pra defender o trabalhador, pra defender o figurante, pra defender o associado, pra que ele possa exercer a sua função com dignidade, com respeito, que é o mais importante”, concluiu.

Procurada pela coluna, a TV Globo não retornou até a publicação desta matéria.