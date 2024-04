Diretor da Record é indiciado pela Polícia Civil por assédio sexual

O Polícia Civil de São Paulo indiciou o diretor de Recursos Humanos da Record TV, Márcio Santos, por assédio sexual contra o colega de emissora, o jornalista Elian Matte. Além disso, uma queixa foi entregue ao Ministério Público, no final de fevereiro, mas ainda não existe registro de que se será aceita ou não. As informações são da revista Piauí.

Elian acusou Márcio depois de receber mensagens de cunho sexual. O repórter chegou a ser fotografado por Santos, através das imagens das câmeras de segurança. Após o episódio, ele ainda contou que sofria perseguições dentro do canal.

Antes de registrar um Boletim de Ocorrência, Matte tentou respaldo na cúpula de jornalismo da Record, revelando os abusos, que aconteceram entre 2022 e 2023, sem sucesso. O caso lavrado no 23° Departamento de Polícia (DP) de Perdizes, na capital paulista.

Diretor da Record TV acusado de assédio – ABRE

Jornalista acusa diretor da Record de assédio. Veja detalhes do B.O! Reprodução/Redes Sociais

Diretor da Record TV acusado de assédio – ABRE (1)

jornalista Elian Matte registrou um boletim de ocorrência contra o diretor do setor de RH da Record TV, Márcio Santos Reprodução/Redes Sociais

Depois do caso ser denunciado formalmente, o canal do Bispo Macedo decidiu desligar o diretor, que atuava há 10 anos na emissora. Ele negou as acusações. Já Elian, trabalha em home office após atestar Síndrome de Bournot e estresse pós-traumático.

A Record TV ainda não se pronunciou sobre o assunto.