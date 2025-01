Ucrânia intensifica medidas para evitar deserção de homens em idade militar

A Ucrânia está intensificando suas ações para fechar as fronteiras e evitar a deserção de homens em idade militar, em meio a uma mobilização para fortalecer seu exército na luta contra a Rússia. A polícia do país anunciou que está realizando uma série de operações em todo o território, com o objetivo de bloquear as rotas utilizadas por aqueles que tentam deixar o país. As autoridades estão focadas em desmantelar redes que facilitam a travessia ilegal das fronteiras. Desde o início da invasão russa, a Ucrânia tem enfrentado sérias dificuldades para recrutar novos soldados, resultando na fuga de milhares de homens em busca de segurança na Europa.

Atualmente, mais de 600 operações de busca estão em andamento, e os resultados serão divulgados após a conclusão das investigações. Além dos desafios de recrutamento, a Ucrânia também lida com questões de corrupção em sua mobilização militar. Em abril do ano passado, o governo decidiu suspender os serviços consulares para homens entre 18 e 60 anos, como uma forma de pressioná-los a retornar e se alistar nas forças armadas. Recentemente, houve um aumento na participação de mulheres nas tropas, e uma nova legislação foi aprovada, exigindo que homens se registrem em até 60 dias.

Desde o início do conflito, a saída do país está proibida para homens com idades entre 19 e 60 anos, mas muitos ainda tentam escapar. A média de idade dos soldados ucranianos é de 43 anos, e a falta de novos recrutas se tornou um desafio crescente para o governo, que busca maneiras de fortalecer suas forças armadas em um momento crítico.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias