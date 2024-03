Últimas vagas para palestras com Thiago Akira em Prado e Porto Seguro

Um dos maiores conhecedores do mercado turístico brasileiro estará no Extremo Sul da Bahia neste mês de março, com palestra exclusiva para empresários do setor de turismo na região e que estão em busca de conhecimento sobre marketing, inovação e inteligência artificial voltada aos seus negócios. As últimas vagas ainda estão disponíveis através dos links abaixo.

Thiago Akira foi convidado pelo Sebrae e parceiros para compartilhar seu conhecimento e expertise em inovação e marketing, também sua vivência no mundo business como consultor de marketing digital para o turismo e diretor de empresas hoteleiras e de tecnologia em Realidade Virtual e Inteligência Artificial.

A palestra faz parte do Circuito Inspira Turismo, destinado a proprietários de pousadas, hotéis, restaurantes, agências e demais empreendimentos turísticos, bem como profissionais da área comercial e de marketing deste setor.

Mais capacitação

No município do Prado, o dia 21 de março será repleto de atividades voltadas ao turismo. Além da palestra com Thiago Akira, acontecerá também o Seminário de Turismo da Costa das Baleias e o II Encontro de Secretários de Turismo e Comtur’s da Costa das Baleias.

Com discussões e aprendizados pertinentes, em Prado, o encontro iniciará às 9h com uma palestra da Secretaria Estadual de Turismo da Bahia, seguido por um Talk Show com o Fundo Municipal de Turismo e uma oficina de aplicação prática e participativa para fortalecer os Conselhos Municipais de Turismo na Costa das Baleias, que também estarão presentes no evento.

Na parte da tarde, serão trabalhadas ações de mercado com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH, promovendo uma análise atualizada das tendências e estratégias do mercado turístico para os profissionais locais se manterem competitivos e relevantes, por dentro das inovações do setor.

Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente, entretanto as vagas são limitadas. Para participar do evento é necessário levar 1kg de alimento não perecível que será doado para obras sociais.

SERVIÇO:

O quê: Circuito Inspira Turismo

Porto Seguro

Quando: 19 de março, às 18h

Onde: Auditório do Senac – Porto Seguro

Inscrições: (Clique aqui)

Prado

Quando: 21 de março, a partir das 14h

Onde: Teatro do Colégio Estadual Homero Pires, Prado

Inscrições: (Clique aqui)