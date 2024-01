“Um choque”, diz mãe de MC Bin Laden sobre filho virar vilão no BBB24

Com o filho MC Bin Laden confirmado no time Camarote do BBB24, Dona Mariza Ventura, mãe do funkeiro, falou sobre o filho e os medos que têm com relação ao que possa acontecer durante o programa. Ao ser questionada sobre como iria reagir. “Não espero por isso, levaria um choque”, disse se referindo a um possível cancelamento ou se o rapaz fosse classificado como o vilão da edição.

“Conhecendo ele como é isso não teria esse risco. Que ele seja ele mesmo, um menino lindo e verdadeiro. Amigo como ele sempre foi. Menino de caráter, amigo de todos, compreensivo e família”, completou.

A matriarca, que é bastante religiosa, ainda revelou que Jefferson Cristian, nome de batismo do cantor, sempre teve ambição de integrar o elenco de um reality show: “Sempre foi um sonho muito grande dele, então ele comentou [sobre o BBB 24] apenas comigo. Mas sempre foi um sonho, que graças a Deus foi realizado. Orei muito para que esse sonho se cumprir na vida dele”.

Sobre o dono do hit “Tá tranquilo, tá favorável” se envolver amorosamente na casa mais vigiada do Brasil, Mariza Ventura foi categórica e não descartou essa hipótese. “Difícil dizer isso [se vai acontecer ou não], porque não mandamos em nossos corações”, encerrou.

A pastora é mãe adotiva do MC. Ela oficializou a “maternidade” quando ele tinha 18 anos. Aos 11 anos, a mãe biológica o colocou para fora de casa. O menino foi morar com o pai, mas descobriu que ambos tentaram abortá-lo e decidiu parar de estudar, aos 16 anos, para trabalhar. Chegou a passar fome, mas encontrou Mariza, quem lhe deu afeto.

Recentemente, Bin Laden revelou que sofria bullying por causa do peso e, depois de emagrecer, começou a receber cantadas e ser procurado pelas mulheres. “Gordo é sempre o último a ser olhando”, ressaltou.

MC Bin Laden Foto: Divulgação

O cantor já emagreceu 50 kg

MC Bin Laden emagreceu quase 30kg

O músico está satisfeito com as mudanças

Desde então, vem fazendo exercícios para eliminar gordura

“Ainda estou me acostumando com isso. Afinal, gordo é sempre o último a ser olhando, a última opção, e olhe lá”, acrescentou em entrevista ao Gshow, garantindo que pretende continuar solteiro e aproveitar a nova fase.