“Um patriota honesto”, diz premiê da Hungria em apoio a Bolsonaro

Ex-presidente Jair Bolsonaro (esq.) e primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán (dir.) reprodução/X @PM_ViktorOrban – 9.dez.2023

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), alvo de operação da PF (Polícia Federal) na 5ª feira (8.fev.2024). “Um patriota honesto. Continue lutando, senhor presidente!”, escreveu o húngaro em publicação no X.

O post tem uma foto de Bolsonaro e Órban dando um aperto de mãos. A imagem já havia sido publicada anteriormente, em 9 de dezembro do ano passado. Foi tirada durante evento que antecedeu a posse do presidente da Argentina, Javier Milei, em Buenos Aires.

OPERAÇÃO DA PF O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou na 5ª feira (8.fev) uma operação da PF que mirou Bolsonaro, seus aliados e ex-integrantes de seu governo. Eis a íntegra da decisão (PDF – 8 MB).

No texto, Moraes afirma que Bolsonaro teria “redigido e ajustado” o decreto que pedia a prisão de autoridades e convocava novas eleições. Segundo relatório da PF, o ex-presidente convocou reuniões com militares da alta patente do Exército para tratar da instalação de um regime de exceção.

O suposto decreto mencionado na investigação estabelecia a prisão de 2 ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), além da convocação de novas eleições. A justificativa seria suposta interferência do Judiciário no Executivo.

