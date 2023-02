Um Real Madrid gigante e um Vinícius Júnior soberbo

Nós poderíamos esperar tudo de um jogo que envolve os multicampeões da Europa. Liverpool e Real Madrid são donos de 19 títulos da Champions League, sendo 13 dos espanhóis e seis dos ingleses.

Mas foi um jogo muito acima de qualquer expectativa. O Liverpool abriu 2 x 0 e inadvertidamente pode ter pensado que estava tudo tranquilo. Mas não estava, não.

Foi um dia de exuberância de Vinícius Júnior, que fez dois gols e infernizou a defesa do Liverpool. Foi um dia de brasileiros, porque Militão fez o gol da virada e Benzema fechou o placar depois.

Eu juro que tenho pena e vergonha do cartola Marcos Braz, que fez aquela provocação ridículo em cima do Real (“ah, a tua hora vai chegar…”). Ninguém pode ficar impune se for tirar essa onda com um gigante como o Real Madrid

Curioso é que, também fora da Espanha, o distinto público implica muito com Vini Jr. Bastava ele pegar na bola para ouvir-se os apupos dos torcedores. Isso está ficando cada vez mais inexplicável e muito desagradável.

Mas a reposta de Vini Jr é na bola. Foi uma atuação enorme do brasileiro, que vai ocupando cada vez mais o posto de melhor brasileiro em atividade no futebol mundial.

Mídia espanhola enlouquece com Vini: “Simplesmente imparável. Um doblete para resgatar o Real Madrid. Sua atuação no Anfield o troca de patamar e o coloca no mesmo escalão que Mbappé. Brutal a sua capacidade de desequilibrar e gerar perigo”, diz o jornal Marca.Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

