PETO prende homem por porte ilegal de arma de fogo

Um indivíduo foi preso durante a tarde desta quinta-feira (02) de fevereiro, por porte ilegal de arma de fogo. O caso ocorreu no bairro Vale do Jucuruçu, em Itamaraju.

De acordo com aos militares do PETO, a equipe realizava rondas de rotina, ao deparar com o indivíduo que apresentou atitude suspeita, a realizar abordagem foi encontrado na cintura do acusado uma arma de fogo.

A arma em poder do acusado é um revólver de calibre 32, com quatro projéteis intactos. Diante do caso, o acusado identificado como Rafael Santos Barreto (21 anos) foi encaminhado para a Delegacia da Policia Civil de Itamaraju onde foi apresentado e permanece detido a disposição da justiça.