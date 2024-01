Uma pessoa foi morta às margens de rio em Teixeira de Freitas

Wevid dos Santos Pires, (22 anos), localizado as margens do rio Itanhém em no município de Teixeira de Freitas, na manhã desta terça-feira (16) de janeiro, morto com disparos de arma de fogo e golpes de arma branca.

A vítima foi morto de forma brutal, onde suas mãos estavam amarradas e seu corpo com inúmeras perfurações.

Moradores ao localizarem o corpo notificaram a central da Polícia Militar que prontamente destinou guarnições, sendo isolado o cenário do assassinato.

Um levantamento cadavérico foi autorizado pelo delegado plantonista Manoel Andreetta e o corpo removido para o IML de Teixeira de Freitas.

O corpo passou por exames periciais e as investigações buscam identificar a motivação e autoria do crime.