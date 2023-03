Uma semana após início da onda de violência, Rio Grande do Norte registra 284 ataques no total

Desde a noite da segunda-feira da semana passada, 13, o Estado do Rio Grande do Norte tem registrado uma onda de violência em dezenas de cidades, inclusive em Natal, capital potiguar. Há registros de criminosos disparando tiros contra prédios de instituições públicas e ateando fogo em carros e ônibus parados nas ruas. Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do RN, coronel Francisco Canindé, a onda de violência foi motivada por insatisfações de presidiários com o sistema carcerário, tendo sido comandada de dentro dos presídios. Até domingo, 19, foram registrados um total de 284 ataques, de acordo com os dados divulgados pela secretaria. Apesar do grande volume, no domingo foram registradas apenas 7 ocorrências, o que representa uma redução de 93% em comparação com os 105 ataques registrados na terça-feira, 14. Além disso, até as 10h desta segunda-feira, 20, foram presos 137 suspeitos.

Entre os detidos, estão 6 adolescentes, 14 foragidos da Justiça recapturados, 1 tornozelado preso com arma de fogo, 1 tornozelado com galão de gasolina e 1 tornozelado com grande quantidade de drogas. Foram apreendidas 38 armas de fogo, 5 simulacros de arma de fogo, 106 artefatos explosivos, 28 galões de combustíveis, 14 motos, 2 carros, além de dinheiro, drogas e munições. Neste sábado, o governo federal confirmou o envio de mais 100 agentes da Força Nacional de Segurança ao Estado para auxiliar no combate ao crime organizado. “Estamos com mais de 500 integrantes da Força Nacional e de forças federais atuando no Rio Grande do Norte, em auxílio ao governo do Estado. Determinei agora a destinação de mais 100 policiais”, escreveu o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, no Twitter.

Confira o balanço completo do número de ataques no Estado:

• Terça-feira (14): 105 ataques

• Quarta-feira (15): 68 ataques

• Quinta-feira (16): 57 ataques

• Sexta-feira (17): 29 ataques

• Sábado (18): 18 ataques

• Domingo (19): 7 ataques