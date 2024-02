UnB lamenta morte de estudante esfaqueado no DF: “Momento de luto”

A Universidade de Brasília (UnB) lamentou a morte de Lucas da Silva Resende Monte (foto em destaque), 20 anos. Ele estava desaparecido desde 10 de fevereiro e foi encontrado sem vida nesta terça-feira (13/2) com sinais de violência dentro do condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho.

O corpo do estudante de educação física da UnB estava na casa do colega que o jovem tinha ido visitar. A vítima foi assassinada com diversos golpes de uma faca de cozinha, segundo investigações da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho).

Em nota, a universidade prestou condolências à família do estudante. Leia:

“É com profundo pesar que a Universidade de Brasília (UnB) recebeu a notícia do falecimento do estudante da Faculdade de Educação Física (FEF) Lucas da Silva Resende do Monte. O corpo do estudante foi encontrado na região administrativa de Sobradinho.

Neste momento de consternação, expressamos nossas condolências à família, aos amigos e toda a comunidade da FEF. Compreendemos a dor que essa perda irreparável causa a todos que o conheciam, e nos solidarizamos nesse momento de luto.”

Desaparecido Lucas estava desaparecido desde 10 de fevereiro. À Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) um amigo do jovem, morador da casa onde o corpo do rapaz foi encontrado, disse que, na sexta-feira (9/2), tinha passado com Lucas por um bloco de pré-Carnaval no Setor Bancário Sul (SBS).

Na sequência, a dupla, acompanhada de outros dois colegas, foi para a casa do depoente, no condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho – onde todos viraram a noite.

O morador do imóvel relatou ainda que soube de “um fato que causou desconforto em Lucas” e que o universitário teria tentado “ficar” com um dos colegas dentro da casa, mas foi rejeitado. Após a negativa, a vítima supostamente deixou o endereço “por uma saída lateral”, sem a mochila que carregava e sem celular.