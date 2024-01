Chuva e caos: decreto que coloca DF em estado de alerta é publicado

O Distrito Federal entrou em estado de alerta para enfrentar os impactos das fortes chuvas. Assinado pela governadora em exercício, Celina Leão (PP), o decreto foi publicado em edição-extra do Diário Oficial do DF (DODF) na noite desta quarta-feira (3/1) e deve vigorar entre os meses de janeiro e março.

A medida é preventiva. “O objetivo maior aqui, de todos os secretários que fazem parte deste grupo de trabalho, é preservar vidas”, comentou a governadora durante entrevista coletiva na tarde desta quarta.

Em entrevista à coluna Grande Angular, Celina explicou que a medida significa que os órgãos responsáveis pelo atendimento da população em situação de risco devem cancelar férias de servidores e deixar equipes de prontidão.

Os temporais causaram estragos em diversos pontos do DF. Pelo menos 60 famílias ficaram desabrigadas. Há previsão de mais fortes chuvas para os próximos dias.

“Em um primeiro momento, vamos decretar o estado de alerta, que obriga os órgãos do governo a monitorar, 24 horas por dia, tudo o que está acontecendo. Se a gente percebe que há dificuldade, podemos soltar mais decreto. Esta medida é muito mais para que os órgãos que fazem atendimento primário fiquem em alerta. Isso significa tirar pessoas das férias e colocar equipes de pronta resposta para atenção especial”, explicou Celina.

Segundo a governadora, as secretarias estão mobilizadas. “Fui visitar as áreas mais atingidas e os órgãos estão trabalhando para atender à população. As chuvas vieram com mais força não só no DF, mas em outros locais do país. A nossa maior preocupação é preservar vidas”, disse a governadora em exercício.

Veja imagens:

chuva alagamento

Pedestres atravessam meio à via inundada Ceilândia Muita Treta/Reprodução

chuva alagamento2

Enchente inunda via no DF Ceilândia Muita Treta/Reprodução

chuva alagamento3

Chuva forte complica situação do trânstio Ceilândia Muita Treta/Reprodução

chuva alagamento4

Via do Taguatinga Shopping ficou completamente inundada Ceilândia Muita Treta/Reprodução

chuva alagamento5

Rua alagada em Taguatinga Ceilândia Muita Treta/Reprodução

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nos dois primeiros dias do ano choveu mais de 80% do total esperado para todo o mês. E a chuva ficará ainda mais regular, de acordo com a previsão meteorológica.

Na Vila Cauhy, no Núcleo Bandeirante, um córrego transbordou e inundou casas entre a noite dessa terça-feira (2/1) e esta quarta-feira (3/1).

Ruas ficaram alagadas em diversas regiões da capital federal e carros foram engolidos por buracos que abriram em vias urbanas.

Veja como ficou a Vila Cauhy após os temporais:

Celina vai decretar estado de alerta no DF após temporais. Entenda 13

Dona de um pequeno mercado há seis anos, Rosana Pereira da Cunha, 45, comenta que já “chorou demais” por conta dos últimos alagamentos, considerado por ela o pior dos últimos tempos na região. Vinícius Schmidt/Metrópoles

Celina vai decretar estado de alerta no DF após temporais. Entenda 12

Após os registros de inundações, os bombeiros chegaram a orientar que alguns saíssem de seus imóveis Vinícius Schmidt/Metrópoles

Celina vai decretar estado de alerta no DF após temporais. Entenda 11

Moradores da Vila Cauhy, no Núcleo Bandeirante, considerado um dos locais mais afetados pelos temporais da madrugada dessa terça-feira (2/1), tentam se organizar para evitar maiores prejuízos Vinícius Schmidt/Metrópoles

Celina vai decretar estado de alerta no DF após temporais. Entenda 10

Prefeito comunitário da Vila Cauhy, Walter Marques comentou a situação. “Tem gente que sofre e muito. O pessoal mora aqui há mais de 20 anos e não sofria com isso antes. Vinícius Schmidt/Metrópoles

Celina vai decretar estado de alerta no DF após temporais. Entenda 9

As intensas chuvas fizeram com que o Córrego Riacho Fundo transbordasse Vinícius Schmidt/Metrópoles

Celina vai decretar estado de alerta no DF após temporais. Entenda 8

Nesta quarta, a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou o decreto de estado de alerta após as fortes chuvas que causaram estragos na capital do país Vinícius Schmidt/Metrópoles

Celina vai decretar estado de alerta no DF após temporais. Entenda 7

Celina disse à coluna Grande Angular que a medida significa que os órgãos responsáveis pelo atendimento da população em situação de risco devem cancelar férias de servidores e deixar equipes de pronta resposta Vinícius Schmidt/Metrópoles

Celina vai decretar estado de alerta no DF após temporais. Entenda 6

A governadora enfatizou que a medida é preventiva. “As secretarias estão mobilizadas. Fui visitar as áreas mais atingidas e os órgãos estão trabalhando para atender à população. As chuvas vieram com mais força não só no DF, mas em outros locais do país. A nossa maior preocupação é preservar vidas” Vinícius Schmidt/Metrópoles

Celina vai decretar estado de alerta no DF após temporais. Entenda 5

Um homem e o cachorro dele precisaram ser resgatados de canoa pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), após ficarem ilhados em virtude dos alagamentos Vinícius Schmidt/Metrópoles

Celina vai decretar estado de alerta no DF após temporais. Entenda 4

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), só nos dois primeiros dias do ano já choveu mais de 80% do total esperado para todo o mês. Vinícius Schmidt/Metrópoles

Celina vai decretar estado de alerta no DF após temporais. Entenda 3

Moradores perderam diversos bens na Vila Cauhy Vinícius Schmidt/Metrópoles

Celina vai decretar estado de alerta no DF após temporais. Entenda 2

Até a manhã desta quarta-feira (3/1), o DF registrou 109 milímetros (mm) de chuva no Plano Piloto e 166 mm no Paranoá. As quantidades significam, respectivamente, 53% da média e 81% da média prevista para todo o mês de janeiro. Vinícius Schmidt/Metrópoles

Celina vai decretar estado de alerta no DF após temporais. Entenda

Além do CBMDF, equipes da Defesa Civil estão na Vila Cauhy para averiguar a situação. Até o momento, não houve interdição de imóveis nem registro de feridos. Vinícius Schmidt/Metrópoles

Defesa Civil

A Defesa Civil faz um alerta para os celulares cadastrados. O número é 40199. Para se cadastrar, é preciso enviar uma mensagem de texto no SMS solicitando o cadastro o celular, informando o CEP e região de moradia.