União Brasil afasta definitivamente Bivar da presidência do partido

A executiva nacional do União Brasil decidiu, nesta terça-feira (14/5), pela manutenção do afastamento do deputado federal Luciano Bivar (União-PE) da presidência do partido. Atualmente, a sigla é presidida pelo advogado Antonio Rueda.

A destituição definitiva de Bivar da presidência contou com 3/5 dos votos dos membros da executiva nacional. O deputado federal não participou da reunião desta terça.

A deputada federal Dorinha Rezende (União-TO) foi a relatora do caso na executiva. O relatório foi favorável pelo afastamento definitivo de Bivar da presidência da sigla, sem a expulsão do partido.

Entenda o caso Luciano Bivar foi afastado da presidência do União Brasil depois de uma série de intrigas internas no União Brasil, em especial o atual presidente, Antonio Rueda.

A tensão na sigla se agravou depois que duas casas em Pernambuco ligadas a Rueda foram incendiadas. O episódio é investigado como criminosos. Luciano Bivar, por sua vez, nega qualquer envolvimento no caso.

No entanto, membros do partido acusam Bivar de ameaçar Rueda antes dos incêndios.

Para Dorinha, não há provas que indiquem a participação do deputado federal nos incêndios nas casas de Rueda e nem ameaças.

Apesar da votação desta terça da executiva nacional, o União Brasil pode voltar a votar a expulsão de Bivar caso haja provas contra o parlamentar.