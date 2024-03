União Brasil dá 72h para Bivar apresentar defesa

Partido abrirá processo interno contra o deputado por ameaça ao presidente eleito da sigla, Antonio de Rueda, que teve a casa incendiada na 3ª feira

Na foto, o deputado federal e presidente interino do União Brasil, Luciano Bivar Sérgio Lima/Poder360 31.mai.2022

Sarah Peres 13.mar.2024 (quarta-feira) – 10h24



O União Brasil abrirá nesta 4ª feira (13.mar.2024) um processo interno contra o presidente interino do partido, deputado Luciano Bivar (PE), por ameaças ao presidente eleito do partido, o advogado Antonio de Rueda. Com a medida, Bivar terá 72 horas para apresentar sua defesa.

Segundo o ex-prefeito de Salvador e secretário-geral do União Brasil, ACM Neto, a defesa de Bivar será “analisada pela comitiva nacional” da sigla. Conforme o Poder360 antecipou na 3ª feira (12.mar), o processo pode acarretar na “suspensão das funções partidárias e até na expulsão”.

O procedimento interno contra Bivar será a respeito de “fatos concretos considerados graves” pela bancada do União. Além das ameaças à família e ao próprio advogado Rueda, o presidente interino também teria “praticado atos no exercício de sua função que são contrários aos interesses do partido”.

ACM Neto disse que Bivar “claramente jogou contra o partido nos últimos dias e esses fatos serão analisados”. Citou cartas de liberação de 5 deputados do União Brasil, o que é “contra o interesse do partido”.

“Houve o descumprimento do estatuto. Só a executiva pode liberar algum parlamentar, essa é uma decisão colegiada. Esse é um ato que não é praticado pelo União Brasil, pois esses deputados foram eleitos pelo partido, com fundo partidário e tempo de televisão, por exemplo”, declarou.

Quanto ao possível envolvimento de Bivar no incêndio criminoso na casa de praia de Rueda na 4ª feira (12.mar), ACM Neto disse que ainda não se pode “concluir nada nesse sentido” e que ninguém do partido pretende “antecipar essa conclusão”.

“Mas a hipótese de haver a conexão só reforça esse momento de extrema atenção que precisamos ter. Ninguém pode apontar o dedo, precisamos esperar a conclusão das investigações”, afirmou.

O caso está sob investigação na PCPE (Polícia Civil de Pernambuco). Contudo, o União Brasil encaminhou um pedido à PGR (Procuradoria Geral da República) e ao STF (Supremo Tribunal Federal) para que o caso seja remetido aos ministros da Suprema Corte.

O Poder360 tentou contato com o deputado Luciano Bivar, mas não obteve retorno até a publicação deste post. O espaço segue aberto para manifestação.