United atinge recorde negativo na Champions que será eterno; entenda

A temporada 2023/24 está sendo para se esquecer. Com a derrota para o Bayern de Munique, nesta quarta-feira (12/12), por 1 x 0, o Manchester United ficou fora até mesmo da Europa League. Os Reds Devils ficaram na quarta posição, com quatro pontos. O Grupo C teve Bayern de Munique (1º), Copenhagen (2º) e Galatasaray (3º).

Com o gol marcado por Coman, o Manchester United deixou a competição com a pior defesa de um time inglês na história da fase de grupos da Champions League. Foram 15 gols sofridos em seis jogos.

Para piorar, o recorde estará marcado pela eternidade. Isso porque a Champions League mudará o formato a partir da próxima temporada (2024/2025) e não contará mais com a fase de grupos.

Entenda o novo formato da Champions League A nova Champions League terá 36 times ao invés de 32. O estágio inicial agora será chamado de fase da liga, com todas as equipes num grupo único.

Porém, apesar do formato de liga, o primeira fase não será definida pelo formato de pontos corridos habitual (com dois turnos). A Uefa anunciou que será no “sistema suíço”, chamado assim por ter sido usado pela primeira vez em jogo de xadrez há mais de 100 anos na Suíça. A ideia da entidade é equilibrar os confrontos.

Serão oito rodadas na fase de liga. Os times que terminarem entre a 9ª e a 24ª posição na tabela geral vão se encarar num playoff com oito vagas.

Os 16 que sobrarem chegarão às oitavas de final, e todo o mata-mata será disputado no modelo tradicional dos últimos anos, com jogos de ida e volta e final em partida única.

Como funciona o sistema suíço? A primeira rodada é definida com base num ranking. Os 18 melhores são sorteados para enfrentar os 18 piores.

Os confrontos das próximas rodadas são baseados na pontuação. As equipes enfrentam quem tem a mesma quantidade de pontos, e assim por diante.